Дневник переболевшей коронавирусом: Обоняние есть, кашля нет

Корреспондент «Комсомольской правды» оказалась в числе госпитализированных с ковидом Фото: Иван МАКЕЕВ

Температура 39 стала для меня полной неожиданностью. «Наверное, ОРВИ», - подумала я. «Наверное, ОРВИ», - предполагали врачи из поликлиники.

Потеря обоняния, жуткий кашель и другие симптомы ковида у меня отсутствовали.

Зато сил не было совсем. Прием пищи превратился в подвиг Геракла. Поев, могла только спать.

«Хрипы не услышишь»

Врачи добросовестно приходили, слушали и назначали лекарства. Сначала - противовирусные препараты, потом антибиотики. Но температура не думала снижаться. Эффекта парацетамола хватало на пару часов.

Доктор сказал, что при вирусной пневмонии в легких практически не услышишь хрипов. Ковидная дрянь совершенно другая. И на 4-й день температурного ада меня отправили на КТ (компьютерную томографию. - Ред.).

Оказалось, повреждение легких 50 процентов. Прямо с КТ на скорой меня покатили в больницу.

Бороться с вирусом не хотелось. В свои 43 чувствовала себя бабушкой. Слезы градом, пот ручьем. Хотелось лежать, свернувшись клубком.

О ртутных и электронных градусниках

Несколько дней я пыталась понять, как же нас лечат. Мне измеряли сатурацию (содержание кислорода в крови) миниатюрным приборчиком, крепящимся на палец. Кололи гепарин в живот и делали капельницу с глюкозой.

Температура снижалась, а через два часа возвращалась.

Без парацетамола невозможно было уснуть. Антибиотики нам не выписывали.

- Это другая пневмония. Ее антибиотиками не лечат! - объясняла врач на утреннем обходе.

Кстати, только в стационаре мазок на ковид дал положительный результат. До этого ни один анализ наличие вируса-убийцы не показывал.

Отдельная фишка - градусники. Электронные, которые направляют в лоб. Лежишь, горишь, в горле пересохло, а они показывают 36,7!

«Что мы можем сделать? Ртутные градусники нельзя. Это опасно», - разводили руками медсестры.

Почему опасно, я так и не поняла. Старые добрые ртутные термометры, переданные родственниками, подтвердили наши догадки: новомодные безбожно врали, занижая температуру.

Странности восприятия

Неожиданно начала задыхаться моя соседка по палате Светлана. Было страшно. Укол, кислородная маска - и ее привели в порядок. Но у меня весь вечер тряслись руки .

Дочь и муж Светланы переболели ковидом в легкой форме. Она позвонила домой: родные сказали, что заказали в ресторане суши и радостно что-то отмечают. Светлану это искренне возмутило. Она почти радовалась, когда ее мужа и дочку посадили на двухнедельный карантин. Можно сказать, она сама сдала их Роспотребнадзору - нечего веселиться и гулять... Да, психология больного не похожа на мироощущение здорового человека.

На пятый день в больнице я уже с трудом вставала с кровати. Мы устроили с соседкой бунт - и к нам пришел фармаколог. Выписал антибиотики. Вроде бы наступило облегчение. Но что-то пошло не так. И мы со Светой дружно оказались в реанимации.

Реанимация для «нетяжелых»

Мы считаемся легкими - можем сами ходить в туалет. С нами лежали дедуля 83 лет, женщина 66 лет и довольно бодрый мужчина под 60. Палаты смешанные, но это никого не смущало. Если сил вставать в туалет нет, принесут судно и поставят ширму.

Все пациенты были подключены к мониторам. В меня усиленно вливали лекарства. Ночью выл дедуля: звал по имени каких-то женщин, стучал обручальным кольцом по железным поверхностям. Успокоительное ему не давали, видимо, нельзя. Я смастерила беруши из мокрой туалетной бумаги...

На третий день в реанимации для «нетяжелых» молитвы услышаны: пришло облегчение. Появился аппетит. Я снова чувствую себя человеком.

Врачи вручили подарок: воздушные шарики. Приказано надувать их как можно чаще.

В общей сложности я провела в больнице две недели, из них 4 дня - в реанимации.

Перед выпиской врач принесла еще и шпаргалки с дыхательной гимнастикой. Ковид коварен не только в активной фазе. После пораженные части легких, если их не восстанавливать, преобразуются в соединительную ткань, теряя свои волшебные свойства…

Сейчас наша Оксана надувает шарики и старается больше двигаться - как и велели врачи. Фото: Оксана ФОМИНА

ВАЖНО!

Советы, которые дали врачи

Всем, кто перенес коронавирус, необходимо:

- Хорошо питаться. Не забывать про сливочное масло, мясо.

- Пить не менее двух литров жидкости в день. Приоритет воде, затем морсы и отвар шиповника, богатые витамином С.

- Большую часть дня проводить в проун-позиции, то есть на животе. Так легкие быстрее восстанавливаются и «легче дышат». Во время лечения доктор говорил про 16 часов лежания на животе, потом, конечно, время сокращается.

- Обязательно делать дыхательную гимнастику. Можно также надувать шарики или булькать через трубочку в бутылку с водой. Хорошо подходят различные упражнения с задержкой дыхания. А вот постукивания и похлопывания по груди (якобы это помогает отходить мокроте) крайне нежелательны!

- Больше двигаться. После болезни придется еще две недели провести в квартире на изоляции. Но обязательно следите за пульсом и дыханием. Постарайтесь делать зарядку и больше ходить.

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