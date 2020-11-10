Путин ввел в Карабах российских миротворцев и остановил войну

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Владимир Путин, когда в Москве, Ереване и Азербайджане была уже глубокая ночь, выступил с коротким, но емким и очень важным телеобращением. В нем он заявил об успешном окончании переговоров с президентом Азербайджана и премьером Армении.

- Сегодня президентом Алиевым, премьером Пашиняном и президентом России подписано заявление, в котором заявляется о полном прекращении огня и всех военных действий зоне конфликта в Карабахе с 0 часов 00 минут, - заявил Путин. - Азербайджан и Армения останавливаются на занятых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией развертывается миротворческий контингент России.

Таким образом президент России сделал то, что до него не удалось сделать пока никому, хотя переговоры с участниками конфликта шли и в Москве, и в Вашингтоне.

- Внутренние перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и в прилегающие районы под контролем верховного комиссара ООН по делам беженцев, - продолжил Путин. – Производится обмен военнопленными, другими удержанными лицами и телами погибших. Разблокируются все экономическими и транспортными связями региона. Контроль за транспортным сообщением осуществляется в том числе при содействии органов пограничной службы России.

Москва не только «принудила всех участников к миру», но и взяла на себя роль стороны, следящей за соблюдением договоренностей. Именно этого и не хватало Карабаху для мира.

- Исходим из того, что договоренности создадут условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского народов, - подытожил Путин.

Полный текст заявления о прекращении войны в Нагорном Карабахе: о чем договорились Путин, Алиев и Пашинян

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Документ обрел силу в 01:00, 10 ноября (подробности)