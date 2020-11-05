Почему 40 процентов тестов на коронавирус дают ложный результат

Эксперты назвали две главные причины низкой точности тест-систем Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В соцсетях часто обсуждают распространенную ситуацию: коронавирус у пациента есть, а тесты дают ошибочный ответ.

Этот вопрос даже разбирали на недавнем Открытом консилиуме по COVID-19, где собрались ведущие медицинские специалисты. Эксперты признали, что проблема существует, но уверены, что она не связана с качеством тестов.

- Да, так бывает в нашей практике, - подтверждает главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев. - При этом мы не подвергаем сомнению качество российских и зарубежных тестов на COVID-19. Ложноотрицательные результаты встречаются в 35 — 40% случаев.

Почему это происходит? Есть две основные причины, пояснил эксперт.

- Первое: неправильное взятие материала, мазка из ротоглотки и носоглотки. В частности, если мазок взят слишком поверхностно, мы имеем шанс получить ложноотрицательный результат.

- Второе: «неудачное» время взятия биоматериала у пациента. На ранних стадиях болезни (как правило — первые 5-7 дней. - Ред.) у нас больше шанс получить положительный результат ПЦР.

На более поздних стадиях чаще встречаются ложноотрицательные результаты. В таких случаях для постановки диагноза учитывается клиническая картина болезни (симптомы), характерные изменения в легких по результатам рентгена или КТ, а также делаются анализы на антитела.

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