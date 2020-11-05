«Волшебный дробовик» против коронавируса: ученые нашли средство для профилактики Covid-19

Человечество придумало оружие, которое может несколько раз уничтожить Землю, но оказалось совершенно беззащитно перед вирусом, который “создан” то ли летучей мышью, то ли экзотическим зверем панголином. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Человечество придумало оружие, которое может несколько раз уничтожить Землю, но оказалось совершенно беззащитно перед вирусом, который “создан” то ли летучей мышью, то ли экзотическим зверем панголином. Когда пандемия начала свое победное шествие по планете, ученые первым делом лихорадочно принялись проверять, можно ли мобилизовать на борьбу с Sars-Cov-2 препараты, уже имеющиеся в арсенале. Поскольку разработка принципиально нового лекарства - дело долгое и может растянутся на годы. В разное время надежды возлагались то на противомалярийный препарат гидроксилхлорохин, то на ритонавир, который был создал для лечения ВИЧ, то на что-то другое… Однако ВОЗ вынуждена была констатировать, что пока ни одно из этих лекарств не оправдало выданных ему авансов.

Тем не менее, работы по изучению эффективности уже известных лекарств против COVID-19 продолжаются, и в России говорят о хороших перспективах препарата апротинин. В медицинской практике он используется более 50 лет и поначалу применялся в хирургии при операциях на сердце, поджелудочной железе и других сложных хирургических манипуляций. Апротинин зарекомендовал себя, как эффективный коагулянт, способный уменьшить потери крови при операциях. Однако недавно выяснилось, что он обладает рядом других полезных свойств.

- Чем интересен апротинин? Понимаете, есть лекарства селективные, которые целевым образом действуют только на определенный рецептор или белок , - объясняет профессор Александр Иващенко, основатель и научный руководитель компании “ХимРар”. - Такие узконаправленные лекарства называют “волшебной пулей”. А существуют препараты, которые действуют на несколько рецепторов. Вот апротинин является именно таким препаратом и в зависимости от ситуации его можно использовать для воздействия на разные цели. Такие препараты получили название “волшебный дробовик”. Помимо хирургии апротинин нигде больше активно не использовался. Но в 90-е годы появились публикации, где было показано, что препарат активен при лечении различных видов гриппа. Исходя из этих его необычных, но малоизученных свойств, мы взяли апротинин, чтобы попробовать лечить им COVID-19.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Апротинин может быть эффективен для лечения ковида, потому что является ингибитором клеточных протеаз. Что это значит в переводе с медицинского на понятный русский язык? Для того, чтобы вызвать инфекцию любому вирусу, в том числе и вирусу Sars-Cov-2, необходимо проникнуть внутрь здоровой клетки. Чтобы это сделать, вирусу надо модифицироваться, грубо говоря - отрезать от себя некоторые части. Роль таких “ножниц” выполняют особые ферменты - протеазы. Так вот апротинин играет роль блокатора этих “ножниц”. А без “ножниц” вирус в клетку не попадет, а значит не сможет размножаться и будет уничтожен в межклеточном пространстве. Эти способности апротинина защищать здоровые человеческие клетки подтвердились в ходе совместных работ группы ученых-исследователей, компании “ХимРар” и Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Кроме того, исследования показали, что препарат можно применять на разных стадиях борьбы с коронавирусом: начиная от профилактики и заканчивая лечением Covid-19. Именно в этой “кучности стрельбы” по мнению разработчиков и заключается свойство “волшебного дробовика”.

Что показали испытания в “красной зоне”

- Нужно начать с любопытного эксперимента, который мы проводили в новосибирском “Векторе” на животных моделях, - говорит Владимир Логинов, один из инициаторов проекта, в настоящее время - генеральный директор АО "Особые экономические зоны". - Сначала хомякам вводили сильный раствор апротинина и после этого заражали вирусом. Спустя некоторое время мы увидели, что Sars-Cov-2 не развивался ни у одного из животных. Так мы поняли, что апротинин может использоваться для профилактики Sars-Cov-2. Далее в Первом меде (Сеченовский медицинский университет) параллельно проводилось два исследования. В первом случае изучалась эффективность внутривенных инъекций при лечении тяжелых больных. Это были 23 пациента пожилого возраста, у всех уже развивалось воспаление легких и отмечалось много сопутствующих заболеваний. В итоге все выздоровели, ни один человек не попал на ИВЛ. Одновременно с этим в течении 3 месяцев на врачах и медсестрах, которые работали в “красной зоне”, изучался профилактический эффект. Медперсонал дважды в день при входе и выходе из “красной зоны” промывал нос и горло апротинином в форме спрея. За все три месяца из 32 медиков заболело только двое работников (заболеваемость составила 6,7%), причем коронавирус у них протекал в бессимптомной форме.

Учитывая, что средний показатель инфицированности медперсонала может достигать 29%, то это хороший результат. Однако препарат изучался на небольших группах, можно ли на этом основании делать далеко идущие выводы?

- Александр Васильевич, скептики вам скажут, что 23 человека - это очень маленькая выборка, и все положительные эффекты апротинина можно объяснить именно этим обстоятельством. Что вы на это ответите? - спрашиваю профессора Александра Иващенко.

- Я, как исследователь, знаю, что любой успешный проект всегда начинается с малого, - говорит Иващенко. - Сначала изучаем действие на клетках в пробирках. Следующий шаг - животные. Потом проверка безопасности на людях. Далее выбор дозы и проверка эффективности. Затем клиническое исследование на большой группе добровольцев и - регистрация. Мы все эти пункты последовательно проходим шаг за шагом и нигде не споткнулись. Разве что безопасность не делали, потому что она уже доказана 50-летним опытом использования. Испытания в Первом меде на группах в несколько десятков человек меня на 100 процентов удовлетворили - вижу, что апротинин работает так, как мы и ожидали. Теперь мы смело идем в клинические исследования: в течении пары недель подадим заявку в Минздрав на испытания апротинина, как профилактического средства. Еще недели через две подадим документы на комбинированное лечение.

- Какой путь должно проделать лекарство, чтобы попасть в протокол лечения и рекомендации Минздрава?

- Сейчас в связи с пандемией действует ускоренный способ рассмотрения документов, я рассчитываю, что концу ноября мы получим от Минздрава разрешение на проведение клинических исследований. Клиника проводится довольно быстро: в 10 дней можно провести сами исследования, затем идет период наблюдений, это еще 2 недели: будем смотреть не появится ли вирус снова, нет ли осложнений? Реально клинику можно сделать за месяц и подать на регистрацию. Так что в принципе мы можем в конце декабря выйти к больным с эффективным лекарством, если все будет удачно.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Сколько будет стоить лечение

Как компании, благодаря которым апротинин может получить второе рождение, собираются коммерциализировать свои усилия? Ведь препарат-то не новый. По словам Александра Иващенко что-то заработать тут можно на производстве готовых форм применения - спреев, капельниц (при внутривенном введении апротинин нуждается в сопровождении другими препаратами) и комбинаций препаратов. Например, комбинация апротинина и авифавира (это также разработка “ХимРара”) дала в клинических условиях впечатляющий результат: обычно вирус исчезает у больных через 2 недели, а то и через месяц, но эта парочка не только убивала вирус в организме за 3-5 дней у всех пациентов, но и предотвращала образование мелких тромбов, развитие воспалительного процесса и радикально улучшала состояние госпитализированных с ковид пациентов.

- Мы особый акцент делаем на производстве спреев для профилактики коронавируса, - уточняет Владимир Логинов. - По предварительным расчетам, цена препарата будет в диапазоне 350- 550 рублей в зависимости от дозировки и формы выпуска. Примерно во столько же обойдется месячный курс средства для ингаляций. В принципе получается недорогой доступный препарат.

- А почему для вас профилактика важнее лечения? Работающего лекарства-то пока нет?

- Апротинин для лечения тяжелых больных уже сейчас можно использовать по решению этических комитетов клинических больниц. Сейчас важнее снизить рост заболеваемости. Главное средство борьбы с пандемией - это вакцина. Но у нее могут быть недостатки. Мы это знаем на примере вакцины от гриппа, когда эффективность ее во многом зависит от точности прогноза циркулирующих штаммов. Кроме того, вирус может мутировать и тогда под каждый новый штамм надо делать новую вакцину. Профилактические спреи это дополнение к вакцинации, некое более устойчивое решение. Потому что механизм проникновения вируса в клетку (а именно его блокирует апротинин), вероятнее всего, не подвержен мутированию. Поэтому в разгар пандемии наряду с вакцинацией достаточно будет дважды обрабатывать нос и горло спреем (перед посещением зоны риска и после), как это делали медицинские работники в Сеченовке, и вы не дадите вирусу заразить себя.

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