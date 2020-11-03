Когда пенсионеры жили лучше - при Брежневе или сейчас?

Когда пенсионеры жили лучше Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Качество жизни - вопрос дискуссионный. Особенно если сравнивать две эпохи, которые разделяет полвека. С одной стороны, о многих нынешних благах цивилизации тогда, в советском застое, просто не знали. С другой, и потребности были не так высоки. Но есть как минимум два показателя, которые позволяют сравнить нынешнюю и брежневскую пенсионные системы. Это «покупательная способность» (сколько и чего можно купить на пособие) и «коэффициент замещения» (насколько пенсия ниже зарплаты этого же человека).

Однако сначала давайте вспомним, как назначали пенсии во времена СССР.

В ЦЕХ, ЗА ДЛИННЫМ РУБЛЕМ!

Закон «О государственных пенсиях» был принят в 1956 году при Хрущеве и с тех пор постоянно обновлялся практически до последних дней СССР. Для расчета пенсии учитывались все виды заработка, на которые начислялись страховые взносы, не засчитывались только сверхурочные, совместительство и разовые выплаты. Полновесная пенсия выплачивалась мужчинам, отработавшим не менее 25 лет, и женщинам, которые отпахали не менее 20. Возраст - 60 лет для мужчин и 55 для женщин.

Горожанам давалось право самим выбрать один из двух вариантов - либо посчитать, сколько выходило в среднем за 12 месяцев перед выходом на пенсию, либо определить среднегодовую зарплату за любые 5 лет подряд из последних 10 лет трудового стажа.

Обычно люди выбирали расчет по последнему году. Поэтому многие научные сотрудники и офисные инженеры вдруг бросали свои конторы и уходили в цех: на производстве зарплата была выше...

ОБИЖАЕТ СОЦИАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО

Так лучше или хуже жилось пенсионерам в СССР по сравнению с нынешними временами?

Если посмотреть на соотношение пенсий к зарплатам, разница вроде бы небольшая. Самые хорошие времена для пенсионеров были, пожалуй, в 1986 году — тогда они получали более 70 руб., это составляло 37% от средней зарплаты — самый высокий показатель в нашей истории. В 1981 и 1990 годах средняя пенсия составляла 33% от средней зарплаты, в 2015-м - 32%. Практически одинаково.

Но при этом у советских рабочих с хорошим подтвержденным стажем пенсия никак не могла быть ниже 50% от зарплаты. Для сравнения возьмем, например, современного московского врача - у него зарплата 100 тысяч рублей. Вот если кроить по старым лекалам, то пенсия у него должна быть не менее 50 тысяч. Фантастика! Доживут ли нынешние абитуриенты медицинских вузов до таких пенсий, большой вопрос.

Теперь что касается покупательной способности. Мы сравнили цены за то время и за прошедший год, когда средняя пенсия по стране была 14,1 тыс. руб. Оказалось, не так много товаров, которые подорожали бы, опережая рост пенсий (см. графику).

Сравним. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Пенсии выросли примерно в 200 раз, а товары и услуги? Больше только проезд на транспорте - в 600 раз, «коммуналка» - в 500 и обед в столовой - в 300. И все - остальное дорожало гораздо медленнее: особенно водка и телевизоры - и то, и другое лишь примерно в 30 раз.

Тогда почему же, кого ни спроси, все говорят, что при Советском Союзе пенсионерам жилось лучше?

- Это ощущение основано главным образом на том, что тогда не было такого неравенства, - высказал «КП» свою точку зрения член Совета Федерации, основатель Партии пенсионеров России Валерий Рязанский. - На самом деле это у городских жителей были сравнительно высокие пенсии, а на селе пенсии и 20 рублей не достигали — только приусадебными участками и спасались.Так что у многих пожилых людей в советские времена жизнь была совсем не сахар.

- Современная российская пенсионная система в значительной мере снижает неравенство в доходах, - объясняет замдиректора Института социальной политики ВШЭ Оксана Синявская. - У нас более 20% населения, выйдя на пенсию, получают больше, чем зарабатывали, или по крайней мере столько же. Да, это ущемляет интересы высокооплачиваемых работников, им обидно уходить с высоких зарплат на пенсии в 10 раз меньше. Но если бы такой системы не было, то ситуация с бедностью была бы еще хуже.

Вооот такую пенсию! Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

БЛАТ - КАК КЛАД

Легендарные 132 рубля

Минимальный размер пенсии у городских рабочих и служащих в СССР составлял 40 рублей, максимальный - 120. Существовала таблица зависимости пенсии от зарплаты - от 85% до 50%.

К основным пенсиям существовали надбавки. Плюс 10% давали мужчинам, у кого общий стаж превышал 35 лет, и женщинам, проработавшим не менее 30 лет. Такая же надбавка полагалась и тем, кто отдал одному предприятию не менее 15 лет. Но все это в пределах потолка в 120 рублей. А вот если оттрубил, например, на одном заводе (или в поликлинике) 25 лет, тогда надбавка составляла целых 20%. Более того, таким суперветеранам разрешалось, чтобы с учетом этой надбавки их пенсия была на 10% выше максимальной.

Вот почему у многих добросовестных и высокооплачиваемых советских тружеников такая не круглая и одинаковая пенсия - 132 рубля. Ларчик просто открывается - это максимальные 120 плюс 10%.

За непрерывный стаж боролись. Шутка ли, 12 рублей в месяц! На наши деньги где-то 4 тысячи - солидная прибавка. Но как же, спрашивается, служебный рост, карьера? Без переходов с одной работы на другую это невозможно.

Для таких случаев предусматривалось «увольнение переводом» - при этой процедуре стаж не прерывался.

Увольнение переводом - это был целый квест. Сначала надо было задобрить свое начальство — от него зависело, разрешат ли тебе уволиться переводом. Методы разные. Кто-то особенно щедро поздравлял с днем рождения, кто-то окольными путями просил кого-то из общих знакомых замолвить словечко. Следующий этап — чтобы тебя согласились принять переводом на том месте, куда устраиваешься. Словом, и тут требовалось иметь блат...

Смешно сейчас все это вспоминать - после того, как полетели кувырком и непрерывные стажи, и хитрые маневры, и вся страна, где люди думали, что можно рассчитать жизнь на 40 лет вперед.

Конкретно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ДОРОГУ - МОЛОДЫМ!

Старики-разбойники

К работающим пенсионерам в СССР относились по-разному. В 60-е считалось, что они больно хитрые - и пенсию хотят, и зарплату. Пусть дадут дорогу молодежи. В обществе и в ЦК не все приветствовали такой подход. В 1971-м вышла даже комедия Эльдара Рязанова «Старики-разбойники», где два свежеотправленных на отдых пенсионера пытаются доказать зрителю, что они еще очень даже ого-го.

Видимо, партия и профсоюзы проанализировали фильм, и в 80-е пенсионеры уже вовсю работали. Правда, им был установлен потолок по общему заработку.

Сколько получали тогда работающие пенсионеры, я спросил у своей 92-летней мамы, в 70 - 80-е годы она работала участковым врачом в одной из московских поликлиник.

- Когда мне назначили пенсию, это был 1983 год, моя зарплата была 220 рублей в месяц, - вспоминает мама. - Пенсию насчитали 132 рубля, и я, как работала, так и продолжала. Вместе с пенсией стало выходить, конечно, больше. Но существовал потолок - 300 рублей, выше этого не платили. А сейчас у меня пенсия 22 452 рубля.

У военных и сотрудников органов пенсия была побольше, чем у обычных советских граждан - 200 - 225 руб. в месяц. Но и остаться на работе пенсионеру в погонах было практически невозможно. Для каждого звания существовал свой предельный возраст. Исполнилось, например, милицейскому полковнику 55 лет, не получил он генерал-майора - все, торжественные проводы на заслуженный отдых.