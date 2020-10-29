Если ребенок заболел коронавирусом: каких последствий опасаться

За 9 месяцев 2020 года в РФ зарегистрировано больше 85 тысяч случаев ковид у детей Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Вокруг темы “COVID-19 и дети” возникло большое количество мифов и слухов. Часть из них на заседании Научного совета РАН развеял Александр Горелов, заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

1. За 9 месяцев 2020 года в РФ зарегистрировано больше 85 тысяч случаев ковид у детей. Болеют коронавирусом дети всех возрастов, однако самое большое число заболевших – это дети старше 8 лет и особенно – подростки. На подростков в настоящий момент приходится примерно 67% всех случаев.

2. Мальчики и девочки заболевают одинаково часто.

3. Распространение инфекции среди детей развивается также, как и у взрослых.

4. Чаще всего дети заражаются в своих семьях.

5. Тяжелее всего болеют дети первого года жизни.

Заболевание у детей, как и у взрослых, может проходить как бессимптомно (около 33%), так и в крайне тяжелых формах (0,2%), требующих лечения в реанимации и интенсивной терапии. Однако чаще всего дети переносят коронавирус в легких формах (50%).

6. У детей при коронавирусе нет потери обоняния и вкуса.

ГЛАВНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

- Вирусная пневмония (2,4%).

- У некоторых детей наблюдается феномен «разбитого сердца», который напоминает острый коронарный синдром.

- Примерно у 33% детей, перенесших ковид, сохраняется длительное снижение когнитивных функций (внимание, восприятие, память, мышление).

- Течение болезни у детей осложняет мультисистемный воспалительный синдром. К настоящему моменту такое осложнение наблюдалось у 14 детей. Этот синдром развивается у детей через 2 – 3 недели после выздоровления от ковид. Характерен, в основном, для детей старшего возраста.

- Для детей первых двух лет жизни основное осложнение – это синдром Кавасаки, системный васкулит. Это осложнение может перейти в ишемическую болезнь сердца, которая в свою очередь является основной причиной инфаркта миокарда.