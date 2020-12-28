Осталось совсем чуть-чуть — и Крыса сбежит с огромного корабля под названием «2020 год». На арену выходит Бык. Астрологи окрестили его Белым Металлическим. Каким бы он ни был, он заслуживает внимания и уважения. Давайте побольше узнаем об этом символе Нового года как животном, и его подружке Коровке.НЕ МЕРЗНУТ И ЕДЯТ «ВИАГРУ»Быки и буренки занимают в науке особую нишу. В Новосибирске их изучают на базе института Цитологии и генетики СО РАН, а также в Сибирском федеральном научном центре агробиотехнологий. Так, например, недавно выяснилось, что русские коровы не мерзнут на морозе, даже если за окном -50. Ученые нашли у буренок особый мутирующий ген, отвечающий за боль и температуру.— Феноменальную адаптацию к холоду имеет самая северная порода скота в мире — якутская, центр разведения которой находится вблизи Северного полюса, — рассказал ведущий научный сотрудник ФИЦ ИЦиГ СО РАН Николай Юдин.Еще ученые того же института добились улучшения демографической ситуации у мясных пород крупного рогатого скота. Если раньше эти коровы телились всего один раз, то теперь им стали подмешивать звериную «Виагру» и ждать еще одного приплода.— Особое внимание уделяется и питанию крупного рогатого скота. Мы разработали патоку на основе зерна, добавили туда ферменты. Получился хороший продукт — для коров это такая «вкусняшка», а еще улучшает качество молока, — пояснила КП — Новосибирск специалист центра агробиотехнологий Галина Гончаренко.Есть и несколько грустных фактов. Например, с развитием современных технологий в небытие уходят породы тягловых рогатых. На фермерских полях и в частных хозяйствах быков, на которых можно пахать, заменила техника. Поэтому теперь наука не проявляет особого интереса к сохранению такого вида животных.— На Алтае осталось одно хозяйство, где сохранилась серая украинская порода таких быков, — говорит Галина Гончаренко. — Они достаточно тугорослые, спроса на таких животных уже нет. На первое место вышли показатели по мясу и молоку.МНОГО СПЯТ И ЛЮБЯТ РАДИОМесто, где вам не встретится ни одна телочка в округе, называют племенной станцией, проще говоря — бычий монастырь. Здесь выращивают породистых и генетически здоровых быков. Их семя просто на вес золота для различных фермерских хозяйств. Разведение и уход за будущими отцами-донорами — это практически искусство.— Для быков особое значение имеет распорядок дня. Всю ночь они спят, утром завтракают, затем сдают семя по графику, дальше катаются на каруселях. Это что-то вроде тренажеров для активности. Затем идут на прогулку, после нее обедают и снова спят. Сон-час длится с 14.00 до 15.00. В это время животных никто не беспокоит. После отдыха у быков свободное время, они любят слушать Радио «Комсомольская правда», а когда звучит музыка — даже «подпевают». Летом их часто выводят на фотосессии для паспорта или племенного свидетельства, — описывает жизнь подопечных главный зоотехник племстанции в Ярково Святослав Москаленко.У каждого скотника по 20 подопечных бычков. Он с ними с самого нежного телячьего возраста. Примечательно, что эти животные привыкают и даже привязываются к одному хозяину. А так как быки-производители достаточно брутальны и внушительны по размерам (их вес достигает тонны, а иногда и больше. — Прим. ред.), то очень важно найти с ними общий язык и добиться послушания. Кстати, быки обладают определенным интеллектом. Во всяком случае они осознанно реагируют на свои имена и даже улавливают интонации голоса.УСПЕХ, САМОВАР И КРАСИВЫЙ— Имена мы придумываем сами. Важно, чтобы имя было не оскорбительным, не человеческим и приятным для животного. Иногда заглядываем в родословную и стараемся назвать теленка по первой букве клички его отца. Имя может быть существительным или прилагательным, — делится опытом Святослав Москаленко. — У нас есть Сват, Земляк, Успех, Лимонад, Парик, Огонек, Самовар, Красивый, Бодрый и другие. У каждого быка, как отмечают специалисты, свой характер. Кто-то спокойный и уравновешенный, а есть и строптивые буяны с задатками лидера. Если рогатый вдруг начинает бить копытом и громким мычанием призывать соплеменников к бунту, то его тут же изолируют или переводят в загон, где живут особи крупнее его. Бык сразу понимает, что в новой обстановке он уже не главный, и быстро смиряется. Зоотехники заметили, что, несмотря на внешнюю мужественность, рогатые любят ласку, дружеские похлопывания по бокам и задушевные разговоры.— Но быки в отличие от коров не плачут, — уверяет Святослав Москаленко. — А их характер с годами только усиливается. Например, у вредного и строптивого животного к пяти годам будет совершенно несносный нрав.Но в данном монастыре душевные качества животного — не главное. Важно, чтобы генетически он был здоров и делился семенем. Оказывается, хорошее потомство на 90 процентов зависит именно от быка. Именно бык задает тон всем будущем поколениям, его гены несут ценную информацию о здоровье и полезных качествах.БЫК И ЗВЕЗДЫНовосибирский астролог Елена Альмах поделилась прогнозом предстоящего года и рассказала, как Рогатый повлияет на людей во время своего правления:— Год Белого Металлического Быка начнется 12 февраля. Он открывает перед каждым человеком широкие научные возможности, реформаторские наклонности и готовность к новым проектам. Можно отметить восприимчивость ко всему неординарному, нетрадиционному, одинаково уважительное отношение ко всем, независимо от положения и убеждений. В такие годы получают развитие наука, реформаторство, стремящиеся поставить технические возможности на службу человеку. Поскольку стихия года — металл, огромное значение будут иметь контактность, независимость, постоянство и ясность мышления. Кстати, слово «перестройка» появилось именно в год Быка. Для этого года характерны не только гуманистическая установка, богатство идей и активная гражданская позиция, но и мировоззренческие конфликты, анархизм.ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫСимвол наступающего года — Бык — очень многогранен. Давайте проверим, насколько хорошо мы его знаем.— Люди и коровы вместе уже около 8 тысяч лет. Они даже занимают второе по численности место — после человека, естественно — среди млекопитающих.— Беременность у коров длится, как и у человека, 9 месяцев.— Телочки чаще всего живут дольше быков. Продолжительность жизни коров — до 30 лет, быков — 15 — 20 лет.— Все быки — дальтоники. Они жуют зеленую траву не потому, что она зеленая, а потому, что вкусная. А на корриде быку совершенно фиолетово, что у тореадора красная тряпка.— Корова умеет подниматься по лестнице, но вот для того чтобы спуститься обратно, ей понадобится эвакуатор.— Корова способна узнавать более чем 100 других коров. Исследователи Бристольского университета Великобритании заметили, что у коров есть близкие друзья. В знак коровьей дружбы они облизывают друг друга.— Коровы умеют плакать и обижаться. Если рогатая разлюбила кого-то, то будет обходить его стороной.— Коровы добрые и разумные животные. Их интеллект развит на уровне собаки. А еще они умеют учиться на чужих ошибках. Если хоть одна буренка, например, провалится в яму, то остальные обратят на это внимание и будут обходить опасное место стороной.— Еще задолго до появления денег у многих народов корова считалась валютой.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru