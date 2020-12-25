Ребенок на миллионНаступающий Новый год - отличный повод перетряхнуть домашнюю коллекцию елочных украшений. Наверняка у многих сохранились игрушки еще с советских времен. Некоторые из них уже стали раритетами и стоят довольно дорого. А вдруг и у вас на антресолях хранятся миллионы?- Увы, на клубничках, фонариках и сосульках состояния не сколотишь, - остудил пыл корреспондента «КП» коллекционер, директор музея «Фабрика елочных игрушек» в Сокольниках Игорь Хмелев. - Это все продукция конца 1960-х годов и более поздних - тогда уже пошло массовое производство. А для коллекционера ценность представляют более ранние времена, когда игрушки изготавливались вручную. Стеклянных мало осталось, многие побились. Так что основной массив древностей - это тисненный картонаж, ватные игрушки и те, что сделаны из папье-маше. Недавно видел на сайте одного из интернет-аукционов: фигурка девочки со снежным шаром ушла чуть ли не за 400 тысяч рублей.Да что там девочка! В сети я обнаружил румяного мальчика с лопаткой - в красных штанишках и красных варежках. Раритетная вещь, ручная работа. Цена - один миллион рублей (см. графику)! Интересно, купят ли?Барыгам здесь не местоКоллекционирование елочных украшений - увлечение достаточно молодое. Все началось с американки Ким Балащак, которая в начале 1990-х приехала в Москву читать лекции по стратегическому менеджменту. Попав однажды на вернисаж в Измайлове, дама прониклась и стала скупать все елочные украшения подряд. О странной американке написали газеты, и в конце 90-х к собирательству советской елочной игрушки подключились и российские любители старины.Американка в конце нулевых укатила домой, увезя с собой коллекцию примерно в 3000 игрушек, в том числе - уникальных, сохранившихся чуть ли не в единственном виде.- Как только выпустили? Это же антиквариат, возраст свыше полувека! - недоумевает Хмелев.Но дело Ким живет и побеждает. Издано несколько серьезных каталогов, по которым можно проверить, когда и какой артелью была изготовлена игрушка и сколько она может стоить. По оценкам экспертов, сейчас на руках у россиян находится миллиард игрушек.Журналистов матерые коллекционеры терпеть не могут. Под разными предлогами от беседы со мной уклонилось несколько признанных корифеев елочных наук.Нетрудно понять почему. С каждой публикацией простой народ начинает внимательнее относиться к личным новогодним фондам. Уже миновали времена, когда люди выносили елочный антиквариат на помойку. Коллекционерам приходится все дороже платить за свое увлечение.От дирижабля до кукурузы- Далеко не все старые игрушки можно назвать красивыми, - считает коллекционер Хмелев. - Есть и примитивные, блеклые, очень абстрактные. Но для многих это как машина времени — возможность снова вернуться в свои детские годы.А еще игрушки несли печать эпохи. Темы подбрасывала сама жизнь. Середина 20-х… Вышел фильм «Цирк» - стали выпускать акробатов и клоунов. Страна ударилась в спорт - появились фигурки лыжников и хоккеистов. Запустили дирижабль - тут же его и на елку. Дрейфуют полярники на льдине - вот на эту тему подставочная фигурка (на подставке, устанавливается под елкой). А рядом можно поставить макет Днепрогэса или станции метро. Позже появились ракеты, спутники, космонавты. Ну и кукуруза, царица полей. Она продавалась и отдельно, и в наборе с другими друзьями-овощами - перчиком, баклажаном и огурчиком. Популярны были и серии игрушек по мотивам известных сказок - особенно ценится сейчас набор Чиполлино.Тревожные события тоже вписывались в новогоднюю тематику.- В 1938 году был выпущен шар с изображением двух самолетов: черный, дымясь, падает, а над ним победно реет красный - и по времени, и по сюжету все говорит о том, что это отражение гражданской войны в Испании, - рассказывает коллекционер с более чем 20-летним стажем Лариса Петрикова.По ее словам слухи о том, что большевистские елки были сплошь увешаны головами вождей, - сильное преувеличение.- Да, среди коллекционеров ходят шары с Лениным-Сталиным, но это очень похоже на новодел под «советский стиль», я не находила документальных подтверждений этому, - говорит Петрикова. - Наоборот, сохранились документы с заседаний худсоветов — там даже специально отмечали, что на елочных шарах невозможно без искажений изобразить лицо. А в 1936 году вышел «Сборник статей о проведении елки» с рекомендациями, как наряжать ее для детей. Главные принципы, цитирую - «легкость, ажурность, блеск и свет». И ничего про классовый подход. Но вот, что выпускалось наверняка — это шар с силуэтом скачущего Чапаева в развевающейся бурке. Есть документальные свидетельства выпуска такой игрушки — прейскурант за 1938 год, но самой игрушки я не видела и не слышала, что у кого-то она есть. А было бы интересно найти.Суровое времяКолбаса вместо Деда Мороза- В войну вся промышленность была переориентирована на снабжение фронта, но люди не забывали о новогодних праздниках, - рассказала «КП» историк Ольга Жукова. - Так, завод «Москабель» из отходов изоляционного материала изготавливал птичек для елки. Но в основном игрушки тогда создавали ремесленники-индивидуалы - это давало сносный заработок. Из популярных игрушек той поры - парашютисты, партизаны, а самая неожиданная - полкруга колбасы. Это ватная игрушка, она вешалась на ветку. На срезе очень тщательно были прорисованы кусочки жира... Делали украшения и в госпиталях - из колб и перегоревших лампочек. Их раскрашивали, рисовали зайчиков-белочек. А из использованных ампул мастерили гирлянды. После 1943 года в ход шли даже испорченные погоны: из них вытягивали металлические нити и плели птиц, стрекоз.- Но самая необычно украшенная елка, о которой довелось услышать, - та, что была на Новый год в партизанском отряде Героя Советского Союза Миная Шмырева - знаменитого Батьки Миная, - продолжает Ольга Жукова. - Дедушка у меня был летчик, с Большой земли доставлял в его соединение продовольствие, мыло, забрасывал и вывозил кинодокументалистов, снимавших фильм о белорусских партизанах. Как-то рейс выпал на Новый год. Дед увидел очень колоритную елку. Вместо свечей - гильзы от патронов, гирлянды - из пулеметных лент...КОМПЕТЕНТНОУзнать оригинал по пупырышкамПрочитав о цене раритетов, многие читатели наверняка почувствуют зуд в ладонях. Специально для них проводим коммерческий ликбез.- Какие игрушки ценятся больше всего?- Довоенные игрушки и конца 1940-х - начала 50-х годов, - рассказал «КП» владелец антикварного салона Григорий Пятов. - Тогда они выпускались малыми тиражами и раскрашивались вручную. Представляют ценность картон и вата. По тематике - игрушки, связанные с агитацией и пропагандой: дирижабли, спутники, космонавты, особенно с надписью СССР. И игрушки, выпущенные специально к событиям. Например, к Московской Олимпиаде.- Как защититься от подделки?- Старую, вручную наложенную краску эксперт легко отличит от напыленной на поточной линии. Это чувствуешь пальцами: на старой игрушке краска лежит плотно, ощущается ее рельефность, какие-то пупырышки. Иногда видны следы кисточки. Хорошо бы приобрести каталог и сверяться с ним. Бумажные издания стоят несколько тысяч, но за 100 рублей можно приобрести компакт-диск. В каталоге есть и цена. Но она может быть раза в два завышена. Еще вариант - посоветоваться с антикваром в магазине. Или отправиться на форум коллекционеров- Дает ли перепродажа елочных украшений стабильный заработок?- Не думаю. Вообще этот сектор занимает не более 1% от всего рынка антиквариата. Но это очень приятное и познавательное занятие.