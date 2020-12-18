«Теперь налоги будут только расти»: готовится ли ФНС проверять доходы и покупки россиян

В последние дни новости о налоговой службе сыплются как из рога изобилия. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В последние дни новости о налоговой службе сыплются как из рога изобилия. И все они об одном и том же - ФНС получает (или получила, или хочет получить) информацию о деньгах и банковских операциях физических лиц. Вот три самых интересных сообщения, взбудораживших интернет на этой неделе.

1. С 6 января российские банки будут подавать в налоговую сведения об открытии и закрытии физическими лицами электронных кошельков - QIWI, WebMoney, ЮMoney (бывшие Яндекс.Деньги) и т. д. Этот закон был принят еще в апреле, но все ждали отмашки от Центробанка. И вот она поступила.

2. Следом правительство хочет открыть налоговикам доступ к банковской тайне. Законопроект об этом Минфин уже не только подготовил, но и внес в Госдуму. В ответ налоговая будет делиться с Центробанком нашими налоговыми тайнами.

3. Житель Кировской области получил «письмо счастья» из ФНС. Налоговикам стало известно, что за три года он заработал 55 тысяч рублей, при этом купил «Мерседес» за 6,4 миллиона. Гражданину предлагают «представить обоснование причин по поводу имеющихся расхождений» и заплатить государству все, что он от него спрятал.

Ну что, облава началась? Кризис на дворе, бюджет надо наполнять, и теперь налоговая начнет активнее следить за нашими доходами и расходами? Об этом мы поговорили с Аркадием Брызгалиным, руководителем группы компаний «Налоги и финансовое право».

ЭПОХА НИЗКИХ НАЛОГОВ ЗАКОНЧИЛАСЬ

- Вообще-то ФНС и сейчас может проверять банковские счета любого физического лица, - говорит Аркадий Брызгалин. - Но есть ограничения: это можно делать только в рамках налоговой проверки и с согласия вышестоящей налоговой инспекции. Однако налоговым органам этого мало. И если закон о доступе к банковской тайне примут, то получать данные о наших операциях налоговая сможет напрямую и гораздо быстрее.

- Почему этот закон понадобился именно сейчас?

- Слухи о том, что налоговая хочет получить доступ к банковской тайне физических лиц, ходят уже два-три года. Так что ничего неожиданного не произошло: рано или поздно это должно было случиться. Возможно, процесс ускорился из-за кризиса.

В «нулевые» годы государство наводило порядок в налогообложении бизнеса. А сейчас дошла очередь и до населения. Мы видим, что в последние шесть лет налоговое бремя на физических лиц увеличивается: обложили налогом проценты по вкладам, до 15% увеличили налог на доходы выше пяти миллионов рублей... И я думаю, это только начало.

- Боюсь даже спрашивать: начало чего?

- Начало новой политики по повышению налогов на личные доходы граждан. Закончилась эпоха низких налогов. Налоги физических лиц будут только увеличиваться. Логично, что и контроль за их уплатой тоже будут усиливать.

КНУТ И ПРЯНИК

- «Писем счастья» с требованием заплатить налоги тоже станет больше? Я про случай с кировским «Медседесом».

- Подобные письма - лишь взывание к совести: вдруг кто-то испугается и заплатит. Но мы же с вами говорим про юридические действия. А как юрист я вам заявляю: в российском налоговом кодексе отсутствует налоговый контроль за расходами физических лиц, если речь не идет о госслужащих. Каждое такое письмо - это частная инициатива конкретного чиновника, который заинтересовался крупной покупкой. Налоговая может подозревать все, что угодно, но гражданин имеет право проигнорировать такое письмо, и ничего ему за это не будет.

Правда, налоговая может подать в суд. Но для этого, опять же, надо устроить официальную проверку. Подобные случаи есть, хоть и мало: за восемь месяцев 2020 года во всей России было назначено всего 60 выездных налоговых проверок физических лиц. Думаю, если налоговая получит доступ к информации о банковских операциях населения, таких проверок станет больше. И писем тоже.

- Но вы же говорите, что старые времена закончились. Может, массовый налоговый контроль за дорогими покупками простых граждан теперь тоже появится?

- Не сомневаюсь в этом. Во многих странах есть налоговый контроль за расходами физических лиц, и у нас его тоже введут. Тем более сделать это сейчас очень легко – все цифровизировано, все контролируемо. Нужно лишь политическое решение.

Думаю, массовый налоговый контроль начнут с крупных расходов - например, станут проверяться все покупки недвижимости, дорогих автомобилей.

А пока в первую очередь будут контролировать не расходы, а доходы. Многие безналичные расчеты проходят мимо бюджета, и государство это знает. Налоговая будет проверять - откуда вы получили деньги, на каком основании. Например, вы не зарегистрированы как ИП или самозанятый, но регулярно получаете на свою карточку переводы от других людей. Это повод для проверки: откуда деньги, за какие услуги, почему вы не платите налоги. А потом на вас подают в суд. И выигрывают – таких случаев уже немало, а станет еще больше.

Все это - результат политики последних лет, направленной на «обеление» экономики, повышение ее прозрачности. Для этого, например, государство и ввело понятие самозанятых.

- Но их же не проверяют. Самозанятый может заработать 100 тысяч, заплатить налог с 15-ти, и ничего ему за это не будет.

- Это сейчас не проверяют. Пока государство использует политику пряника: выходите из тени, вам же лучше будет, а мы поверим вам на слово.

Но если не наладить контроль за доходами, то проект самозанятости себя не оправдает. Поэтому я думаю, что через год-два к прянику добавится и кнут - контроль за доходами самозанятых и обычных граждан. Начнутся рейды, проверки, контрольные закупки. Например, пришел к массажисту-частнику «подсадной» клиент, получил услугу, заплатил деньги - и сразу начинается проверка: сообщил массажист о доходе или нет. Если нет, то на первый раз - штраф 20% от дохода. На второй раз заберут уже все деньги, полученные за услугу. А дальше может и до суда дойти.

Все эти меры уже есть в налоговом кодексе, но пока практически не применяются. Однако государство будет усиливать контроль. У него просто нет выбора.

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